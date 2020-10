Etchevehere vs. Etchevehere: Fiscalía y querella pidieron "restitución pacífica"

La jueza María Carolina Castagno, del Tribunal de Apelaciones y Juicio de Paraná, ordenó el inmediato reintegro del campo en disputa entre losPara la magistrada, "no quedan dudas de que Dolores Etchevehere es heredera, "pero no es socia accionaria de Las Margaritas", por haber cedido su tenencia de acciones del inmueble en disputa.Además, agregó que "la magistrada, ordenó la restitución pacífica del inmueble y ofició al jefe de la Policía de la provincia, comisario Gustavo Maslein, para que adopte los mecanismos pertinentes, y llevar a cabo, pacíficamente, el desalojo que va a permitir la restitución definitiva del predio tomado (Casa Nueva) a su auténtico, legítimo y pacífico poseedor que lo fue hasta el día de la usurpación, "Las Margaritas SA", señaló el letrado.iba a ser una suerte de réplica, si se mantenía la ridícula y antijurídica decisión del juez Flores, que en un acto de desatino judicial, mantuvo una situación que todos los días significaba se consolidaba el delito", argumentó Pagliotto."Entiendo que la jueza Castagno, ha dicho muy claramente que necesariamente con la restitución, no solamente se hace un acto de justicia reparadora, sino que se hace cesar el delito que puso en vilo el imperio de la Constitución, las normas y la paz social que estaban comprometidas, en este hecho de violento ingreso a un predio en miras de usurparlo, es decir, de quedarse allí", resaltó el abogado de Leonor Barbero Marcial de Etchevehere."El desalojo debería ser hoy, a partir de ser notificado el jefe de la Policía de Entre Ríos y quien deberá comunicar al jefe de la Departamental de La Paz, para asegurar que la entrega del predio Casa Nueva sea pacífica, lo cual fue el pedido expreso que me hizo la presidenta de la Sociedad Anónima", explicó Pagliotto.Por su parte, la fiscal Mónica Carmona, sostuvo que "la labor de la fiscalía, permitió en tan poco tiempo, contar con las evidencias suficientes para poder demostrar que se turbó ilegítimamente, la posesión de un campo, propiedad de "Las Margaritas SA", y que tal situación, estuvo todo el tiempo, en conocimiento de quien lideró a través de medios ilegítimos e impidiendo la normal actividad que allí se desarrollaba", señaló.Al ser consultada por el fallo, Carmona explicó que la resolución menciona que se debe restituir de "manera inmediata y librar oficio a la policía. Por tal motivo, se debería estar cumpliendo en el día de la fecha", dijo y agregó que comoPor otra parte, señaló que "al reestablecerse la paz social y el Estado de derecho, para respetarse el convenio que tenemos todos los argentinos y que tanto nos ha costado de respetar la Constitución; la restitución del bien debería cumplirse de la mejor manera para todos", resumió.