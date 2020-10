Confirman perpetua para hombre que violó y causó la muerte a su hija de 10 meses

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó el recurso de casación presentado por la defensa de, condenado a prisión perpetua por los delitos de. Fue condenado en octubre de 2019.En este marco, confirmó la sentencia del Tribunal Oral Penal de Santo Tomé., ejercida por el doctor José Antonio Reyes, en su recursoy sostuvo que en el caso no resultaban vinculantes ni suficientes para indicar como autor a su defendido.Calificó a los informes médicos de "temerarios", por lo que solicitó que no fueran tenidos en cuenta.También cuestionó la calificación legal aplicada y por último remarcó que existió una violación de los derechos de defensa de Piriz Da Silva en cuanto a la extracción del testimonio del acta de debate y los testimonios de sus familiares.Por su parte, el fiscal general, doctor César Pedro Sotelo, en su dictamen escrito consideró que no había que hacer lugar al recurso, y el fiscal adjunto, doctor Jorge Omar Semhan, lo sostuvo en la audiencia de ayer, vía online, en cumplimento de las medidas preventivas por covid-19.El hecho ocurrió en la localidad de Alvear el 24 de junio de 2012, cuandoEn julio de ese año se declaró la falta de mérito, por lo que el sospechoso fue liberado.Cuando fue requerido nuevamente por la Justicia, se dio a la fuga, por lo que el 25 de octubre de 2012, se lo declaró en rebeldía y se logró su detención recién el 17 de octubre de 2016, fecha desde la cual permaneció detenido.La causa ingresó para debate al Tribunal Oral Penal de Santo Tomé el 5 de agosto de 2019 y el 17 de octubre de ese año se dictó sentencia.