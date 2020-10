Al menos seis personas, entre hombres y mujeres, fueron detenidos tras un operativo policial que se registró este martes en barrio La Palangana de Paraná. Fue tras una balacera desatada en el asentamiento por un joven herido de bala en horas de la madrugada.Asimismo, contó que "pido restricción hace siete meses. El martes me mandaron la orden, por 60 días, pero el jueves me llegó otro papel diciendo que se iba a archivar la causa porque no les encontraban nada en su casa. Jamás las van a encontrar porque tienen muchos vehículos, motos y las guardan en otro lado"."No tienen razón para agredirme. Un día tenían problemas con un hermano menor mío, lo buscaban. Llegaron a mi casa con armas blancas, mi nena lloraba, todos tenían miedo. Salí afuera, me defendieron los vecinos y pasó todo. El 6 de febrero vine a cuidar autos al campeonato Palmira y los mismos malvivientes llegaron y me clavaron un hierro largo en el brazo", señaló."A mí me arruinaron la vida, no los molesto, no sé qué les pasa conmigo. Nadie toma medidas contra esta gente", resaltó.