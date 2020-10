Era juez de menores y lo acusan de 13 abusos: Pedirán 30 años de cárcel

Con la lectura del requerimiento a juicio, las acusaciones y las pruebas que constan en la causa, comenzó ayer el juicio al exjuez en lo Civil, Comercial, Laboral, de Menores y Familia de Ituzaingó, en la provincia de Corrientes, Walter León Turraca Schou.



El acusado decidió no declarar. Manifestó al tribunal que comparecerá una vez que se acerque el final del proceso.



En total hay 26 personas citadas a declarar que servirán, conjuntamente con las pruebas existentes, para establecer o no la responsabilidad del exmagistrado en los delitos que se le imputan.



A Turraca Schou se lo sindica como responsable de los delitos de corrupción de menores de 18 años, agravado, en concurso ideal con el delito de facilitación de la prostitución, tres veces reiterado en concurso real. Previsto y sancionado en los artículo 125 in fine y 126 del Código Penal, en función de los artículos 54 y 55 del mismo ordenamiento.



Se lo acusa de un total de 13 hechos, que fueron detallados en el requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores de Ituzaingó, doctor Eugenio Balbastro.



El abogado, Eduardo Raúl Etchegaray Centeno, en representación de dos de las víctimas, sostuvo que "hay pruebas contundentes y los informes psicológicos son determinantes. Voy a pedir una pena de 30 años de prisión por los delitos cometidos contra las dos víctimas que yo defiendo".



El exjuez fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento el 8 de marzo de 2016 por mal desempeño de sus funciones.



Además se lo inhabilitó de por vida a ejercer cargos públicos. En su fallo, el Jury fundamentó su decisión en que estuvieron probadas no solamente las presuntas anomalías técnicas en su rol como magistrado, sino también supuestas conductas inadecuadas que habrían generado daños a menores. (El Litoral de Corrientes)