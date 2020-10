Acosó siete meses a su ex, irrumpió esta madrugada en su casa pero fue detenido

Una mujer de 22 años pidió la presencia policial en la capital entrerriana, ante el violento hecho al que fue sometida esta madrugada por su ex pareja, un hombre de 28 años.

Según indicaron fuentes policiales de la Comisaría Sexta, la joven finalizó la relación con el sujeto hace siete meses, pero el hombre la acosa y molesta desde esa fecha, según relató la víctima.



La joven dio cuenta en su llamado a la División 911 que este martes, el sujeto la molestó durante todo el día en su domicilio, ubicado en la zona de calle Sayos y Caraffa. El hombre insistía en continuar la relación y pedía "volver a estar junto a ella".

Pero el hecho más violento ocurrió esta madrugada, pasadas las 2 de este miércoles, cuando el sujeto se presentó nuevamente en el domicilio y a los gritos, la amenazó diciendo que "si no era de él, no podía ser de nadie".



Posteriormente, el sujeto saltó el tapial de la casa y se introdujo dentro de vivienda y en ese momento, la joven debió llamar al 911.

Al llegar los efectivos, lograron demorarlo luego de un forcejeo con los uniformados. La Fiscalía en turno, dispuso el alojamiento del violento joven en Alcaidía de tribunales, por el delito de "violación de domicilio y resistencia a la autoridad".