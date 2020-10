Crimen de Julieta Riera: "No hay dudas que el caso culmina con un juicio oral"

Carina Beisel, abogada querellante

El juez de Garantías, Mauricio Mayer, decidió en la tarde de este martes, prorrogar la prisión preventiva domiciliaria de Jorge Julián Christe por otros 30 días, confirmó Elonce. De esta manera, el acusado continuará con la medida de coerción en un domicilio de Paraná, mientras sigue la investigación por la muerte de quien era su pareja Julieta Riera, causa caratulada como "Homicidio agravado"., expresó aque, "como querella estamos conformes con la decisión, pero no con el plazo. Creemos que 30 días no son suficientes para culminar con todas las tareas inherentes a una remisión de causa a juicio, con todo lo que esto conlleva, como fijar audiencia, que el fiscal arme su acusación, etc.".La defensa del acusado "en esta oportunidad manifestó que le otorguen la libertad a Cristhe, contrariamente a todo lo que venía manifestando en audiencias anteriores, ya que pedía la domiciliaria hasta que se celebre el juicio oral. En el día de la fecha, pidió la libertad total, pero el juez entendió que no están dadas las condiciones para que se la otorguen", dijo.Y agregó que "desde la querella no queremos realizar una persecución ni cobrar una venganza, convivimos en un Estado de Derecho y existen ciertas reglas. Nosotros entendemos que están dadas todas las circunstancias para que esta persona este privada de su libertad, si bien ahora está con prisión domiciliaria".Con respecto a un posible juicio oral y público, Beisel aclaró que "es imposible que haya un sobreseimiento de Christe, debido al cúmulo de evidencias que existen que lo muestran como el autor del hecho, por más que hoy la defensa puso en duda llegar a juicio"."Christe fue la persona que le quitó la vida a Julieta Riera, no tenemos dudas que este caso se va a dirimir en un juicio oral y público", finalizó.Julieta Riera tenía 24 años y murió el 30 de abril tras caer desde una altura aproximada de 19 metros, de un complejo de departamentos, ubicado sobre la peatonal San Martín de la capital entrerriana. La fiscalía y la querella sostienen que su novio, Christe, la atacó y luego arrojó al vacío. El acusado, por su parte, declaró ante la Justicia que "fue un accidente".