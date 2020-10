Una disputa entre familias antagónicas culminó con el principio de incendio a una casa ubicada en el Barrio Las Tunas de la localidad de San Benito, más precisamente en zona de calles Garay y Ramírez, durante la noche de este sábado.la damnificada."Los bomberos pudieron sofocar el fuego, pero se quemaron muchas cosas, los electrodomésticos que estaban sanos, me los robaron", dijo.Y agregó que necesitan "chapas, tirantes, arena y otros materiales para construir algunas estructuras porque me quede en la calle. En estos momentos nos estamos quedando con mi hija en su casa".Según comentó la damnificada, "me usurparon el espacio donde estaba mi casa, la idea es construirme algo en el terreno de mi hija que me cedió un pedazo. Ahora estoy más tranquila".Para colaborar se pueden comunicar al 155 308 832/155 308 815