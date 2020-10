Familiares de hombre desaparecido en La Paz piden "que no abandonen la búsqueda"

Juan Eduardo Medina de La Paz lleva 45 días desaparecido. La última vez que lo vieron fue cuando se iba a trabajar, el pasado 12 de septiembre. Hasta el momento no ha regresado a su hogar. Informaron que no llevaba documentos, iba solo con lo puesto y no presenta problemas de salud.



"No se sabe nada de él, desde la familia pedimos que lo sigan buscando, que no abandonen la búsqueda, que no nos dejen de lado por ser gente humilde", dijo su hija, Lucía Medina.



Al momento de salir de su casa vestía remera gris, chaleco de polar celeste, campera azul con rayas verticales blancas, pantalón tipo grafa azul y borcegos negros. Mide 1,80 m., es delgado, tiene pelo corto castaño oscuro.



Los familiares quieren realizar una marcha desde la plaza principal de La Paz hasta Tribunales, "para que la Justicia nos dé noticias de que cómo sigue la búsqueda", aunque todavía no definieron cuándo, publicó el medio La Sexta.



Por cualquier información sobre su paradero, comunicarse al 101 o a los teléfonos 3437-606992- / 343-6220394.