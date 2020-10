No tenía cinturón de seguridad, lo encerró un camión y chocó barrera de hormigón

Alrededor de las 15 de este martes, se produjo un siniestro vial en el Acceso Norte, en Paraná.Según supo, una camioneta Renault Kangoo color blanca, se conducía sobre el carril oeste-este, cuando un camión lo "encerró", despistó e impactó contra una barrera de hormigón de la autopista.El conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad y producto del choque, se desplazó hacia el asiento del acompañante y golpeó su cabeza contra el parabrisas. Producto de las lesiones, tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital San Martin. Tiempo después, se supo que no presenta golpes de gravedad.Un testigo, le dijo aque "soy amigo del conductor, íbamos junto a sembrar porque tenemos una verdulería, pero como tenía que hacer un recado no viajamos en el mismo vehículo. Cuando me incorporé a la autovia, vi que tuvo un accidente".El camión que participó del accidente no frenó y siguió su viaje. En el lugar intervino personal de Criminalística y Comisaria Séptima.