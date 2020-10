Aerolíneas Argentinas denunciará a pasajeros que evadan controles sanitarios

Aerolíneas Argentinas denunciará penalmente a los pasajeros que intenten evadir los controles sanitarios y también podrá imponer sanciones de hasta 5 años para volar en vuelos de la compañía, según lo anunciado por el presidente de la empresa, Pablo Ceriani, luego que se detectara en el aeropuerto de Misiones un caso de coronavirus en un pasajero que voló por la empresa.



"Hace menos de una semana retomamos la operación regular de Aerolíneas y, aunque parezca difícil de creer, hemos tenido dos casos de pasajeros que se presentaron para volar con certificado de Covid-19 positivo", dijo Ceriani a través de la red social Twitter.



Ante esta situación, informó que "todo pasajero que se presente para volar con un certificado Covid-19 positivo o con documentación adulterada para evadir los controles, será denunciado penalmente y no podrá abordar ninguno de los vuelos de Aerolíneas por 5 años".



"Asimismo, la prohibición de abordar a algunos de nuestros vuelos por 5 años también se le aplicará a aquel pasajero que no cuente con el certificado PCR negativo para ingresar a aquellas provincias que así lo exigen y se niegue a realizar el análisis en el aeropuerto de destino", aclaró el directivo.



Por su parte, fuentes de la compañía señalaron que se le solicita a los pasajeros "presentar la documentación prevista por el artículo 11 decreto 792/2020 para trabajadores esenciales o que deban realizar tratamientos médicos".



Agrega, además, que "los pasajeros deberán chequear los requerimientos específicos de cada destino debiendo cumplimentar con dicha normativa como condición de embarque".



Finalmente, puntualizan que "Aerolíneas Argentinas solicita la máxima colaboración y apela a la buena voluntad de los viajeros, pero no por ello dejará de actuar con firmeza con aquellos que comprometan la seguridad del resto de los pasajeros o de su propio personal".