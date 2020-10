Detuvieron a empleado municipal por robar la batería de un camión del Municipio

Personal policial de la Comisaría Once de la capital entrerriana, acudió ante un llamado que alertaba sobre un robo. Según indicaron en el llamado, un sujeto con vestimenta color naranja de la Municipalidad de Paraná, habría salido del estacionamiento de la dependencia policial con un batería grande, posiblemente de camión o similar.El sujeto habría intentado venderla en el desarmadero, pero al no lograr su cometido se dirige hacia Avenida Larramendi.Tras comunicarse, con el Sub Oficial de guardia, se corroboró que faltaba una batería de un camión de la Municipalidad, que se encuentra estacionado en el predio de la dependencia.Por tal motivo, los funcionarios policiales comenzaron a buscar al acusado, a quien lograron demorar en avenida Larramendi y calle Argibay, cuando llevaba la batería robada.Según indicaron fuentes policiales, los efectivos de la Comisaría Once de Paraná, lograron establecer que el acusado, de 25 años de edad, pertenece a la planta permanente de la Municipalidad de Paraná.Cabe mencionar que antes de cometer el robo, el sujeto habría perpetrado daños en la edificación de Los Miradores.La Fiscalía dispuso que sea alojado en Alcaidía de Tribunales por el delito de "Robo".