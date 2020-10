Fue rescatado por pescadores cuando nadaba en el Río Paraná y casi se ahoga

El hecho sucedió durante la noche de este lunes en la toma de agua del barrio Toma Nueva, en Paraná."Estábamos pescando y alcanzamos a ver, gracia a las luces, la cabeza de una persona que se estaba ahogando y en ese momento pegó un grito y después pidió ayuda. Salimos corriendo a las canoas para rescatarlo, pero no tenía remos entonces llamamos al 911", expresó aun pescador."Justo dio la casualidad que unos pescadores que estaban más abajo, escucharon los gritos y se largaron en sus lanchas para ver que sucedía, nosotros pudimos guiarlos para que lo encuentren y pudieron rescatarlo", dijo.Y agregó que "el muchacho había tragado agua, pero lograron estabilizarlo".Según se supo, el hombre quiso cruzar desde Paraná a Santa Fe, "le ofreció una cadenita de oro a unos pescadores para que lo traigan y como no lo consiguió se largó a nadar. Venia de Crespo y quería volver su ciudad"."Cuando lo recataron, el hombre ya estaba bajo el agua, no podía subir a la superficie. Al principio estaba en shock, pero después pudo contar un poco lo que pasó, en la canoa le practicaron primeros auxilios, porque tragó agua y la pudo escupir", contó otro vecino que presenció el hecho."Fue una situación desesperante, pero por suerte el muchacho esta fuera de peligro", finalizó.