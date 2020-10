Cada vez más jóvenes son víctimas de estafas virtuales

Dos casos de estafas virtuales fueron denunciados en la comisaría 7ª de Rosario. Lo particular de ambos casos fue que, a diferencia de lo que suele ocurrir en este tipo de delitos, en donde se suele apuntar contra adultos mayores, en estas oportunidades las víctimas fueron jóvenes: un hombre de 25 y una mujer de 28. Las víctimas cayeron en engaños sobre supuestos premios o beneficios y perdieron importantes sumas de dinero.



En uno de los episodios le hicieron creer a un muchacho que podía acceder a un plan de ahorro y que, si entregaba 180 mil pesos (suma que él transfirió), se haría poseedor de un vehículo cero kilómetro a seguir pagando en cómodas cuotas. En el otro caso, la maniobra consistió en convencer a la víctima de que se había ganado un premio de 30 mil pesos de una conocida cadena de supermercados a nivel nacional. Para hacerle la supuesta transferencia de ese dinero le pidieron información bancaria y terminaron sacándole dinero de su cuenta.



Fuentes policiales señalaron que el primer caso tuvo como víctima a Alberto R, de 25 años. El muchacho se presentó en la comisaría de Cafferata al 300 y declaró que se había enterado a través de Facebook de que podría acceder a un automóvil Volkswagen Gol Trend cero kilómetro mediante un plan de ahorro, entregando 180 mil pesos y luego cancelando el resto en cuotas.



De acuerdo a la información que aportó la víctima, el perfil de la red social estaba a nombre de "Din Motors". Alberto señaló que el 5 de octubre transfirió transfirió ese dinero a nombre "del grupo Din Motors. Poco después la víctima se enteró que había más gente estafada por este grupo y por ese motivo se comunicó con el concesionario Volkswagen en Buenos Aires donde le informaron que no figuraba en ninguna base de datos.



La segunda estafa tuvo como víctima a Ayelen C., de 28 años. La mujer declaró que recibió una llamada telefónica de un tal Sebastián Arce, quien se identificó como escribano de una de una importante cadena de supermercados a nivel nacional. Arce le informó que había ganado un premio de 30 mil pesos, pero para poder acceder al dinero debían hacer una transferencia a través del sistema de home banking.



La víctima ingresó de manera remota a su cuenta y luego de realizar una serie de operaciones ordenadas por el supuesto representante del supermercado comprobó la faltante de 52 mil pesos de su cuenta, que habían sido transferidos a la cuenta N° 072019 94880 000 3755 1640 a nombre de Ursula Sofía Lescano.



Estas estafas virtuales se suman a la que tuvo como víctima a un vecino de la ciudad de Pérez, también una persona joven, al que con la mentira de que había ganado un premio de una empresa de telefonía celular, le birlaron 200 mil pesos. Fue una patraña tan bien armada que el hombre admitió ante La Capital: "No puedo creer como caí. Estoy acostumbrado a operar con home banking, pero me agarraron con la guardia baja". (La Capital)