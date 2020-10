Asesinado por $50: Familiares se oponen a pena de cuatro años para el homicida

Lo mataron por 50 pesos

Familiares de Rodolfo Agustín Lescano, el adolescente de 16 años asesinado por otro de su misma edad en agosto de 2018, renovaron el pedido de Justicia por el crimen este lunes frente a Tribunales de Paraná. Según denunciaron, el imputado por Homicidio Simple acordaría una pena de cuatro años por el cruento hecho de sangre."El 9 de noviembre se leerá la sentencia y están pidiendo cuatro años para el asesino, porque la causa está caratulada como Homicidio Simple", explicó la tía de Lescano a"Nosotros no estamos de acuerdo porque son muy pocos años por un homicidio que ocurrió hace dos años y tres meses", agregó.Según apuntó la mujer, Lescano "fue asesinado por Wilson Berón, que en ese momento era menor, pero ahora ya es mayor de edad"."Exigimos Justicia y como familia queremos que nos tengan al tanto de los avances de la causa porque no nos han notificado de nada", apuntó la tía de la víctima."Mi sobrino tenía una puñalada en el corazón pero en el hospital dijeron que el puntazo no le había tocado ningún órgano vital; también perdió masa encefálica por un ladrillazo en la cabeza, y tenía hematomas de golpes, como si lo hubieran pateado en el suelo", detalló la mujer al denunciar que "no coinciden los resultados de las autopsias que se hicieron en Oro Verde y Uruguay".Según se informó en aquel momento, cinco amigos, todos menores de edad, se habrían encontrado en el barrio Hijos de María sacando el cobre de cables que luego vendían en chatarrerías de Paraná. Al parecer hubo una discusión menor por 50 pesos que uno le debía al otro, y comenzó una pelea. Al principio eran unos empujones casi en broma, pero siguieron algunos golpes y piedrazos. Todo terminó cuando pelearon cuerpo a cuerpo con los cuchillos que estaban utilizando para pelar los cables."Fue una pelea en barrio Hijos de María, tras una discusión por 50 pesos, porque ellos salían a vender cobre; Wilson se quedó con 50 pesos demás y cuando mi hermano se los exigió, el reaccionó tirándole un piedrazo en la cabeza", contó la hermana de la víctima."Cuando se agachó, Wilson, desde atrás, lo apuñaló con un cuchillo de cocina cerca del pecho; la médica que lo atendió nos dijo que el puntazo no le había afectado ningún órgano pero a la madrugada nos llamaron para avisarnos que había fallecido", recordó la mujer.Finalmente, denunciaron amenazas por parte de allegados al imputado por el crimen. "En julio entraron a mi casa, nos golpearon y nos viven provocando para que actuemos de manera agresiva como ellos", indicó al respecto.