Intentó evadir un control dándose a la fuga: le retuvieron el vehículo

Repudio

Limitación a la circulación

Una persona de sexo masculino, en una actitud temeraria (poniendo en riesgo su vida y la de terceros) evadió el control, no respetando la voz de "alto" y a las personas allí presentes, embistiendo dos conos que estaban señalizando el lugar, dándose a la fuga hasta ser detenido por efectivos de Policía.Los agentes de tránsito y Guardia Urbana se encuentran fuera de peligro porque pudieron reaccionar a tiempo para evitar ser atropellados por este conductor. Se radicó la denuncia correspondiente.El vehículo fue retenido. Desde la Municipalidad no se descarta iniciar acciones legales contra el agresor.Desde el municipio expresaron un total repudio, "afortunadamente los trabajadores municipales pudieron ponerse a resguardo, tuvieron una rápida reacción y evitaron ser embestidos". "La acción del conductor imprudente es totalmente reprochable porque puso en riesgo la vida de personas, además de un desprecio absoluto de la ley". El personal de Tránsito y Guardia Urbana son servidores públicos que, en este operativo, junto a Policía de Entre Ríos, estaban garantizando el cumplimiento de la legislación vigente.Se recuerdó que se encuentra vigente el D E C R E T O Nº 26529, mediante el cual en el ámbito de la ciudad de Concepción del Uruguay se estableció la limitación a la circulación en el horario comprendido entre la 01:00 y 06:00 horas, exceptuándose a las personas alcanzadas por el DNU N° 297/20 -personal esencial-.Fuwente: La Pirámide.