Camioneta esquivó un auto y quedó incrustada en una pérgola de calle Racedo

Durante la tarde de este viernes, se produjo un accidente vial en calle Racedo y Pascual Palma, de Paraná. Según pudo registrar Elonce TV, una camioneta quedó incrustada en una pérgola de calle Racedo para evitar impactar contra otro vehículo.El conductor de la camioneta, un joven de 20 años, "venia por Pascual Palma y un auto se trasladaba por calle Racedo, paro sobre la esquina y yo para no chocarlo, lo esquivé, mordí el cordón y me fui para la galería", expresó aAlexis.El joven, afortunadamente no presentó ninguna lesión "porque tenía puesto el cinturón de seguridad", pero el vehiculó que era "propiedad de mi patrón" registro importantes daños materiales."Salí junto a un compañero a realizar unas compras y a trasladar chatarra, estamos trabajando y nos pasó esto. Siento mucho dolor, porque es la camioneta que nos da de comer", comentó angustiado. Alexis, trabaja hace un mes en una recicladora que traslada chatarra.En tanto los oficiales "me recomendaron que hablé con personal de Tránsito, porque si no ellos me la retienen y tengo que pagar una multa", finalizó.