Mujer trans denunció que fue abusada sexualmente y golpeada en Santa Elena

Una joven trans de Santa Elena denunció que fue golpeada y abusada sexualmente por dos hombres el sábado a la noche en una casa del barrio 25 de Mayo.



"El sábado, luego de tomar algo, fui a la casa de un vecino en el barrio 25 de Mayo donde estaban los agresores. En un momento el dueño de la vivienda se fue a dormir, y quedamos solo las otras personas y yo", señaló la víctima, Lula Gómez, a Elonce TV.



Según manifestó Gómez, los agresores le pusieron algo en la bebida lo que ocasionó que se descomponga y se recostara en una habitación. "Uno de ellos, entró y me hizo diversas cosas".



"Cuando me despierto, me doy cuenta que no tenía el celular, por lo que decidí ir a buscarlo a la casa de la persona que abuso de mí. Cuando me vio me atacó brutalmente con sillas y fierros", relató.



En este sentido, contó que "en la Comisaría de Santa Elena quedó la instancia de un robo de un celular y no fue así, yo denuncie todo lo que había pasado, los golpes y la violación, pero la policía no actuó correctamente".



"Ahora hay una investigación de fiscalía, se secuestraron sabanas, ropa y demás pericias", sumó la víctima



Por su parte, Dana, integrante del Movimiento Trans de Santa Elena, contó que "cuando nos enteramos de lo ocurrió en la policía, hicimos un vivo con un periodista de Santa Elena y la policía vulneró nuestros derechos"



"Lula fue por segunda vez a realizar la denuncia y ahí la asistió un médico forense y tomó conocimiento la fiscal", culminó.