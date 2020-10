"Desmantelaron" un auto mientras estuvo secuestrado en un depósito municipal

Un hombre denunció que dañaron y robaron diversos elementos de su auto mientras estuvo secuestrado en el depósito municipal de 5 esquinas por durante 12 días."El domingo 11 me sacaron el auto por falta de documentación, después de 12 días pagué la multa correspondiente y me encontré con el auto desmantelado", señaló el dueño del vehículo, Gustavo Iriondo, aSobre el robo contó que los delincuentes "rompieron el cierre centralizado y sacaron el estero, y una caja de herramientas"."Hable con el director de Tránsito, Sergio Rufiner y me dijo que no puede hacer nada, que tengo que realizar la denuncia correspondiente en la Comisaría Segunda", apuntó.Y sentenció. "Entiendo que estaba en infracción, pero alguien tiene que responder por el robo"."Se trataba de un trámite, pagar la multa y salir con mi auto, pero me encontré con que lo desmantelaron", resaltó Iriondo.En este sentido indicó: "El automóvil es mi herramienta de trabajo. Hoy me paso a mí, pero mañana le puede pasar a cualquier otro"Al finalizar dijo que "personal de Criminalística, intentó tomar huellas, pero por la lluvia no encontraron nada".