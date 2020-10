Denunciaron que una niña fue abusada por la pareja de su madre en Paraná

Foto: Ilustrativa

Un caso de abuso sexual a niña de 12 años está siendo investigado por Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná. El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes en el interior de una vivienda del barrio Gaucho Rivero, pudo saber Elonce.



"Cuando la mamá despertó, él la estaba manoseando", aseguró la abuela de la presunta víctima en un audio que difundió Códigos, el programa que se emite por Elonce TV. La mujer, acusó por el hecho, a la pareja de su hija.



"Este violador degenerado amenazó a mi nietita para que no denuncie lo que le hacía; le decía que iba a matar a los hermanitos y a la madre si contaba algo", agregó la denunciante al ratificar que "no era la primera vez" que el sujeto sometía sexualmente a la menor.



La mujer aseguró que radicó la denuncia por abuso en comisaría novena, desde donde ratificaron el hecho a este medio. "No se pueden brindar mayores datos del caso por tratarse de un delito de instancia privada", aclararon desde la dependencia policial a Elonce.



La causa está en manos del fiscal de la Unidad de Género, Leandro Dato.



Según se sabe, sobre el sospechado pesa una restricción judicial que le impediría acercarse a la presunta víctima y su familia.



Pero desde la familia de la pequeña denunciaron que ella "no tiene ayuda de nadie, que no recibe contención psicológica".



En el audio que expuso Códigos, la abuela de la niña contó que el sospechoso "está en la casa, armado".



Además, sostuvo que tras la publicación que realizó en redes sociales, "alguien expuso que a otra chica le habría hecho lo mismo". (Elonce)