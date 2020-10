Muerte de Julieta Riera: La pericia que explica cómo fue la caída del balcón

"Cayó inconsciente"

El contexto de la investigación que se sustancia para determinar-el programa que se emite por- accedió al resultado de las pericias realizadas en el edificio donde ocurrió el hecho,de la joven de 24 años desde un departamento ubicado a 19 metros de altura en el microcentro de la capital entrerriana.Se recordará que Julieta murió tras caer, desde el octavo piso del departamento 85 del edificio ubicado en calle San Martín 918, de Paraná, frente a Plaza 1° de Mayo. El hecho ocurrió el jueves 30 de abril a la madrugada., aseguró Mauricio Antematten al mostrar los resultados de los dibujos periciales que evidencias que "es imposible que haya sucedió lo que relató Christe". Se recordará que según supo, en su declaración Christe aseguró que se trató de un "accidente" ; según declaró, "estaban en el departamento y mientras buscaba los anteojos de Julieta, pudo ver sus piernas escapándose de la baranda del balcón y pudo oír un grito: ¡Juli!"."Jamás se hubiera podido caer de la baranda del balcón, voluntaria ni involuntariamente, porque no le daba la altura debido a su centro de gravedad, si no hacía un esfuerzo por treparse y saltar, lo que hubiera dado otra resultante en la caída", aclaró Antematten."Según la pericia, el borcego de Julieta hace imposible que haya podido estar sentada con comodidad sobre la baranda del balcón; lo que torna no creíble la versión del imputado", manifestó el conductor. "De hecho, una línea de focos que había sobre la baranda no había sido tocada, ni modificada", acotó al respecto."La pericia indica que cayó hacia atrás hasta el toldo, que es donde su cuerpo rasga esa malla que había sido colocada para evitar el ingreso de palomas; toca y roza el ángulo declinante del toldo y ahí es donde gira el cuerpo y explica que el cuerpo cae boca abajo", detalló Antematten al acotar que "la declaración del imputado no se ajusta con la pericia".Según los resultados periciales a los que accedió, lo que es consistente con el resultado de la autopsia". Y fundamenta que, ya que al pasar por el toldo, se hubiera querido sostener con sus manos se hubiera tratado de sostener, pero no hubo ningún efecto de aprehensión".El conductor aseguró que, tras el resultado de las pericias, éstas "no se condicen con la declaración de Christe; (Julieta) no cayó como él lo declaró".En el marco de la causa por el femicidio de Julieta, según la acusación de la fiscalía, "Jorge Julián Christe le dio muerte a su pareja María Julieta Riera, con quien convivía en un vínculo caracterizado por la violencia de género, habiéndola sometido a maltrato físico, agresiones sexuales, daños a la propiedad y agresiones psicológicas. Para producir su muerte, Christe agredió físicamente a Riera y le comprimió manualmente el cuello hasta dejarla en estado de inconsciencia. Aprovechando ese estado, y sin ningún riesgo para sí, la arrojó con vida desde el balcón del departamento 5, del octavo piso, del edificio de calle San Martín 918 de esta ciudad, desde 19,38 metros de altura, produciéndose la muerte de María Julieta producto de las graves lesiones sufridas al impactar su cuerpo sobre el techo de una habitación ubicada en la planta baja de la edificación lindante".