Piden que se investigue si una segunda persona participó del crimen de Abigail

La familia de Abigail Riquel, la nena de 9 años que fue violada y asesinada en la provincia de Tucumán, pidió que se investigue la posible participación en los hechos de una segunda persona como cómplice del sospechoso que murió linchado por los vecinos.Así lo confirmó el abogado de la familia de la niña, José María Molina, quien además informó que solicitó a la Justicia la extracción de material genético del cuerpo del sospechado de haber participado en el crimen, José Antonio Guaymás, quien fue matado a golpes por los vecinos de la menor, para poder compararlo con los elementos hallados en el cuerpo de la víctima.Ahora, según lo comentó el letrado, se comenzará a trabajar para corroborar o rechazar la hipótesis sobre la participación de una segunda persona en la violación y homicidio de Abigail.Y señaló: "No aseveramos ni descartamos. Es algo muy prematuro hablar de eso en estos momentos. Pero consideramos que Guaymás habría expuesto eso antes de morir, aunque se debe tener en cuenta la situación que vivía en ese momento (por el linchamiento)".Además, el abogado dijo que solicitará que se investigue si familiares o allegados al acusado colaboraron con su fuga."Sentimos una injusticia porque nos abandonó la Justicia, el Estado, todos. La Justicia supuestamente ha trabajado, que lo han visto (al referirse al sospechado que fue linchado), que era el único que andaba por ahí. No tenemos certeza", dijo el padre de la menor asesinada.En declaraciones al canal de noticias TN, el hombre dijo que no sabe si la Policía lo buscaba, pero si sabía que los vecinos los estaban buscando: "Se decía que lo andaban buscando. ¿Pero si lo buscaban por qué el pueblo lo encontró?".Guaymás, sospechado de ser partícipe en el crimen, y quien fue matado este miércoles por los vecinos de la niña, había sido liberado tres días antes del asesinato de la menor, tras cumplir una condena por robo.