Delincuentes usan su casa "como pasillo" para huir: pidió "vivir tranquila"

Nélida Urrutia

Otro hecho

aseveró enque. La mujer vive enEste jueves concurrió a Fiscalía a radicar una denuncia "por los hechos violentos", relató., que mi pasillo quede liberado de toda gente. Cuando me tomaron la denuncia les dije que quiero la preservación de mi hijo y de mi nieto, además de que busco vivir tranquila en mi propiedad", contó la mujer, aseverando que en la justicia le pidieron que "acercase las filmaciones que tengo, de los hechos", detalló.En este sentido, Urrutia apuntó que. La mujer dijo que las personas que lo atacaron son "conocidas de la familia" ya que una de ellas "es la sobrina de mi yerno, me alquilaba", contó.Según mencionó, su hijo le cuestionó a estas personas "las amenazas" contra su madre y su hermana y le "pegó una trompada" a una de estas personas, que sacó un revólver y le disparó. "", agregó Urrutia.La policía estuvo más de cuatro horas", detalló ala mujer al referir que los delincuentes usan su casa como "pasillo" para escapar tras los robos.El que balearon tiene un problema de salud mental. Ahora (por lo del domingo pasado), otros delincuentes pusieron en riesgo la vida de mi hijo, que es el único que me queda junto a mi hija. Yo no molesto a nadie, yo trabajo todo el día, lo que tengo, nadie me lo regaló. Quiero tranquilidad", aseveró la mujer.