Denuncian reiterados ataques por parte de un vecino y su familia

Durante la tarde de este jueves, en calle Los Jacarandaes e Indio Mocoretá, del barrio Anacleto Medina Sur, se produjeron hechos de violencia entre dos familias. Intervino personal policial."Mientras estabas tomando terere en la vereda, pasó un hombre (conocido en el barrio), agrediendo como siempre y tocándose sus partes íntimas. Cuando mi novio le dice que pare, el sujeto le comenzó a tirar piedras", expresó auna de las víctimas del ataque."En ese momento, se fue para la casa de la hermana, que vive cerca y le pidió ayuda a sus familiares para que nos sigan tirando piedras. Mi novio y otras personas, no se quedaron atrás y comenzaron a pelearse", contó.Y agregó que "entre cuatro golpearon a mi novio y a mi hermano. Cuando vino la policía, comenzaron a tirar balas de gomas y una le dio a mi hermano en la cara. Esta familia siempre tiene conflictos y el que comenzó la pelea no deja en paz a los vecinos".En tanto la madre de las víctimas, remarcó que "estamos cansados de los ataques de esta persona. Provoca todo el tiempo, Máximo no tiene problemas con nadie, y sin embargo siempre lo busca".La denuncia ya está radicada y "vamos a pedir una orden de restricción perimetral. Ellos se hicieron la víctima y la policía nos buscó a nosotros, todo al revés", finalizó.