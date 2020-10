Vándalos provocaron destrozos en una zona histórica de Concordia

Emiliano Vallejos comentó que desde la semana pasada vienen denunciando estos sucesos. "Estuve en la Jefatura de Policía por los hechos de vandalismo que sufrió el patrimonio arquitectónico provincial que es el Naranjal de Pereda. Lo están rompiendo a mazazos y nosotros queríamos hacerlo público a esto porque no sabemos si es intencional o con qué fines lo realizan, pero no se llevan nada".El director de Educación del Municipio agregó que destruyeron todas las paredes del lugar. "Lo habíamos dejado muy lindo limpiándolo todas las semanas para que sucedan estas cosas. La verdad que es una pena. No se entiende cual es el objetivo de esto. Es un sitio donde la gente va a esparcirse, más ahora que se pueden juntar hasta diez personas en un lugar abierto. Mucha gente en la colina con autos que se instalan allí con el distanciamiento correspondiente. Es un lugar familiar pero a la noche lamentablemente vándalos o amigos de lo ajeno van y hacen daño y no sabemos con qué intención".Vallejos también señaló que en el naranjal no hay custodia: "De vez en cuando personal de la Comisaría Décima pasa a dar una mano y también los trabajadores del Parque San Carlos se pegan una vuelta con el cuatriciclo, pero más de eso a la noche ya no se puede hacer. Está también la construcción de la planta potabilizadora que tiene a su sereno que ha escuchado ruidos en la zona, pero no puede salir de su lugar de trabajo".Recordamos que hace un par de años Enrique Cresto había anunciado la puesta en valor de las ruinas y del predio del "Naranjal de Pereda" en un acto a por el aniversario número 185 de la ciudad de Concordia, indica diario El Sol.