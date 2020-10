Condenaron a carpintero acusado de abusar de dos jóvenes en San José

Se trató de Oscar Antonio Bernal, un carpintero de 35 años de edad, domiciliado en Barrio El Brillante de la ciudad de San José, quien fuera representado por el defensor oficial, doctor Gustavo Goyeneche, en causas investigadas por el fiscal Nº1, doctor Sebastian Blanc, que trabajó conjuntamente con al fiscal auxiliar Nº2, doctora María Noelia Batto.



El debate se realizó días pasados vía zoom, con el Tribunal integrado por los vocales, Mariano Sebastián Martínez, Fernando José Martínez Uncal y María Evangelina Bruzzo, quienes dieron a conocer el fallo este martes.



Los hechos



El panadero Oscar Antonio Bernal, fue imputado de dos violaciones a jóvenes de San José, realizadas con el mismo modus operandi, hechos ocurridos en el 2019 y que tuvieron alarmada a la comunidad de San José, por la presencia de un violador serial.



Uno de los ataques de este individuo fue en la madrugada del 30 de marzo de 2019, cuando una muchacha caminaba rumbo a su casa y en inmediaciones de calles Moreno y San Lorenzo fue sorprendida desde atrás por Bernal, quien la inmovilizó, estrangulándola con uno de sus brazos la tiró al piso y abusó sexualmente de ella, para luego robarle sus pertenencias, siempre con amenazas de muerte.



El segundo ataque fue en la madrugada del 29 de diciembre también de 2019, cuando sorprendió a una joven de 16 años en inmediaciones de calles Cabildo y Paso de los Andes de San José, a quien la inmovilizó, rodeando y apretando su cuello con uno de sus brazos y poniéndole un cuchillo y mediante amenazas de muerte la tiró al piso y violó, para luego robarle sus pertenencias, como hizo en el primer caso.



Estas conductas fueron calificadas como "Abuso sexual con acceso carnal y robo simple" -primer hecho- y "Abuso sexual con acceso carnal y robo, ambos agravados por el uso de arma" -segundo hecho-, todos en concurso real entre si y en calidad de autor (arts. 45, 55, 119, tercer y cuarto párrafo inc. d); 164 y 166 inc. 2 del C. Penal).



Tras la IPP, y con la cantidad de elementos recabados y testimonios, fue que se llegó a la etapa de juicio abreviado, donde las partes presentaron sus alegatos ante los vocales quienes tras analizar el acuerdo firmado, procedieron a homologarlo.



De esta manera se dispuso condenar Oscar Antonio Bernal, como autor materialmente responsable de los delitos de "Abuso sexual con acceso carnal y robo simple" (primer hecho) y "Abuso sexual con acceso carnal y robo, ambos agravados por el uso de arma" (segundo hecho), todos en concurso real entre si y en calidad de autor (arts. 45, 55, 119, tercer y cuarto párrafo inc. d); 164 y 166 inc. 2 del c. penal) a la pena de veinte años de prisión de cumplimiento efectivo y accesorias legales por igual tiempo de la condena, disponer la prisión preventiva del condenado hasta tanto la presente sentencia quede firme y debiendo permanecer alojado en la Unidad Penal Nº 4 de Concepción del Uruguay. (Fuente: 03442)