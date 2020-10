Crimen de un adolescente: "Quiso robar una bicicleta y lo mataron a tiros"

"Quiero esa bici, se la voy a robar", le dijo Uriel Magio al amigo con el que charlaba en la calle en su barrio de Berazategui. El chico de 18 años todavía no entiende por qué Uriel intentó robar la bicicleta y mucho menos la reacción del hombre que le terminó pegando un tiro en el pecho."Este boludo se quiso robar una bicicleta y el chabón sacó un arma y le pegó unos tiros", fue lo primero que le dijo el amigo de Uriel a los policías de la comisaría 2da. de Berazategui que ahora buscan al asesino."No hay cámaras de seguridad en esa cuadra y tampoco a 100 metros a la redonda, por eso extendimos el parámetro de búsqueda a 10 cuadras a ver si alguna imagen nos ayuda a dar con el asesino", contaron fuentes del caso a Clarín.Lo cierto es que el amigo de Uriel quedó en shock ante lo sucedido y no recuerda mucho del aspecto del asesino de su amigo. "Encima llevaba barbijo, lo que dificulta un poco su identificación", explicaron las fuentes.Todo sucedió el sábado, alrededor de las 23, en calle 40, entre Lisandro de la Torre y 154, en el partido de Quilmes.Uriel estaba con su amigo en la vereda charlando, cuando apareció un hombre en bicicleta.Según el testigo, Uriel, de la nada, le dijo: 'Quiero esa bici, se la voy a robar'. Y así comoDe acuerdo al relato del amigo de la víctima, el hombre de la bicicleta extrajo un arma y disparó. Uriel cayó desplomado al piso mientras que el tirador escapó del lugar.Tras un llamado al 911, Uriel fue trasladado de urgencia al Hospital Evita Pueblo y donde murió el domingo Día de la Madre.La causa es investigada por el fiscal Daniel Ichazo, de la UFI N°1 de Berazategui, quien caratuló la causa como "homicidio".El fiscal ordenó a la Policía la búsqueda de más testigos y el relevamiento de las cámaras de seguridad de unas 10 cuadras a la redonda de donde ocurrió el homicidio para intentar establecer la identidad del autor del hecho del crimen.Mientras se aguarda el resultado de la autopsia, en la escena no se halló ninguna vaina servida, por lo que se presupone que el asesino disparó con un revólver.