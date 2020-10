Ecologistas se movilizaron y denunciaron nuevas quemas en islas del Paraná

Foto: Protesta en Rosario Crédito: La Capital

Grupos ambientalistas se movilizaron el lunes hacia los tribunales de Rosario para denunciar nuevos incendios en el Delta del Paraná y reclamar la intervención del Estado para "frenar el ecocidio".



Los manifestantes se congregaron en Pellegrini y Balcarce, frente a los Tribunales Provinciales, donde interrumpieron el tránsito vehicular, agitaron banderas pidiendo el cese inmediato de las quemas y la "sanción urgente de la Ley de Humedales".



Desde el jueves último, los incendios se multiplicaron en las islas y este fin de semana el humo invadió nuevamente Rosario.



"La realidad es que Rosario está bajo una nube de humo y hay mucha gente que padece problemas en la salud por esta situación", dijo Pablo Cantador, de la organización ecologista El Paraná No se Toca.



Explicó que este fin de semana se vivieron momentos muy difíciles en la Isla El Pele, frente a San Lorenzo y Puerto General San Martín, donde el fuego "se descontroló y afectó a viviendas de pobladores isleños".



"Ahora, frente a Rosario, hay nuevos focos de incendios, pero en islas ubicadas a unos 20 kilómetros río adentro. La realidad es que hay fuego hacia el sur y hacia el norte y los rosarinos estamos rodeados por una densa cortina de humo", afirmó en declaraciones a Télam.



Por su parte, Julieta Bernabé, de la Mulisectorial por los Humedales, dijo a Télam que "lo más preocupante ocurrió ayer en la Isla El Pele, donde se quemaron viviendas de isleños".



Comentó que al lugar "y pese al pedido de ayuda de las autoridades, solo acudieron vecinos autoconvocados, que con escasos elementos pudieron detener las llamas y evitar que la situación no pasara a mayores".



La ambientalista señaló que los focos de incendio de las islas situadas a unos 20 kilómetros río adentro, frente a Rosario, "no han sido controlados y en realidad, están librados a la buena de Dios".



En tanto este mediodía, entrevistado por Canal 3 de Rosario, Emilio, un poblador que perdió su vivienda y animales en la isla El Pele, descartó que el origen del incendio haya sido "obra de la naturaleza", y lo atribuyó a "algo intencional".



"Cuando se levantó el incendio por el viento norte, vimos que se venía una lengua de fuego impresionante, y cuando lo intenté apagar, quedé atrapado", contó.



Y agregó que, además de la casa, "por el fuego, se nos fueron todos los animales".



"No sé qué vamos a hacer. Yo nací acá. Me lastimaron, causaron un gran perjuicio a la naturaleza. Espero que el Gobierno colabore con nosotros", concluyó. (Télam)