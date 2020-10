Niña brutalmente asesinada: El sospechoso salió de la cárcel hace pocos días

Un hombre que tiene antecedentes penales y salió de la cárcel hace menos de 10 días es el principal sospechoso del crimen de una niña de 9 años en Tucumán, y es intensamente buscado por los investigadores.Rocío Abigail Riquel vivía en un barrio muy humilde y fue encontrada asesinada en un descampado en la zona norte de San Miguel de Tucumán, detrás de unos enormes montículos de tierra que se formaron con la apertura de una calle en el lugar.El cuerpo de la nena estaba desnudo, presentaba un fuerte golpe en la cabeza y aparentes signos de abuso sexual, según detallaron las fuentes, aunque los peritos esperaban los resultados de la autopsia para confirmarlo.El secretario de Seguridad de la provincia, Luis Ibañez, sostuvo que "es un hecho aberrante" y afirmó que hay una persona sospechosa, cuya detención se espera poder concretar en las próximas horas.Un testigo aseguró haber visto al sospechoso caminando de la mano de la pequeña por el lugar donde finalmente horas más tarde fue encontrado el cadáver.Fuentes judiciales confirmaron que el sospechoso recuperó la libertad el 10 de octubre después de haber sido arrestado por un delito contra la propiedad."Abigail no tenía la culpa para que le hagan eso, que la maten como a un perro", señaló hoy a medios locales el padre de la menor, Pablo Riquel, quien la definió como "una chica muy divertida, muy tranquila, que jugaba con su hermanito y otros chicos vecinos".Según la primera hipótesis que manejan los investigadores, Abigail le pidió permiso a sus padres para ir jugar en la casa de una amiguita del barrio, aunque no llegó hasta ese lugar.En el camino fue abordada por su asesino que la llevó hasta un descampado ubicado en avenida Francisco de Aguirre y avenida Las Américas, donde todo indica que abusó de ella y después la mató para evitar que lo denunciara.La noticia conmocionó y movilizó a todo el barrio y a un grupo de vecinos que, indignados por lo sucedido, quemó la vivienda de este joven de 25 años a quien acusaron por el crimen de la niña.Al producirse el ataque no había nadie en la vivienda ya que la madre también abandonó el barrio cuando se enteró de lo sucedido, aunque de acuerdo a lo informado por Ibañez, horas antes había denunciado a su hijo porque le robó una suma de dinero que ahora se cree está utilizando para esconderse.