Hallaron muerta a una nena de 8 años en un descampado en Tucumán

Abigail Riquel, una nena de ocho años que estaba desaparecida desde la mañana de este domingo en un barrio de la capital de Tucumán, fue encontrada muerta. La familia acusa a uno de los vecinos de la zona.Uno de los tíos de la menor contó que la pequeña salió de su casa cerca de las 9 de la mañana para ir hasta lo de una amiga que vive a poco metros de allí. Pero con el correr de las horas nunca más se la volvió a ver.En ese momento, tanto los familiares como los vecinos del barrio Villa Muñecas, comenzaron una búsqueda por la zona. Hasta que cerca de las 17 encontraron el cuerpo de Abigail. Según contó el tío, estaba golpeada.La familia sospecha de un vecino que tendría antecedentes quien habría asesinado a Abigail. De hecho fueron los propios vecinos quienes incendiaron la casa del hombre, que por ahora está desaparecido.El tío de Abigail también relató que en el momento de ir a hacer la denuncia en la comisaría, los oficiales le dijeron que no tenían patrulleros disponibles porque la mayoría estaban abocados a los controles por la cuarentena.Fue por eso que cuando los vecinos hallaron el cuerpo de la nena en un descampado comenzó casi al mismo tiempo un enfrentamiento con los oficiales que empezaban a llegar a la zona."En Tucumán no hay policia, solo para los que tienen plata. Pero para los pobres no hay justicia", reclamó Carlos."El cuerpo fue encontrado en un descampado por un grupo de vecinos que hacía un rastrillaje por la desaparición de una niña. Los equipos investigativos del Ministerio Fiscal están trabajando en el lugar", confirmó el fiscal Ignacio López Bustos, a cargo de la Unidad Fiscal en Homicidios I al diarioEl funcionario señaló que el lugar del hallazgo se produjo en inmediaciones de avenidas Francisco de Aguirre y América, a pocas cuadras del domicilio de la menor que se encontraba desaparecida desde esta mañana. "El predio está a unas cuatro cuadras. Se van a tomar muestras para hisopado y posteriormente se practicará la autopsia", agregó.