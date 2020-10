Robo a la Municipalidad de Tabossi: fue imputada en la causa la tesorera

La tesorera fue imputada por Fiscalía de "peculado culposo"

el abogado defensor de Lidia Passi, Marcos Rodríguez Allende.

Passi: "Vuelvo a decir, soy inocente"

si. En ese momento, la novedad la dio a conocer la propia intendenta, Liliana Landra: "La Municipalidad de Tabossi informa que durante la tarde del día lunes 13 de abril del corriente año se produjo la sustracción de sumas de dinero en la sede municipal. Se ha efectuado la correspondiente denuncia y se han llevado adelante de manera inmediata las primeras diligencias dirigidas al esclarecimiento del hecho. Es firme voluntad de esta gestión llegar hasta las últimas consecuencias".Las primeras medidas investigativas ubicaron a un sospechoso, un empleado municipal. En un allanamiento realizado, se le secuestró una suma de dinero de poco más de $20 mil y el teléfono celular. El hombre no quedó imputado.Tres meses después de aquel robo, dejaron cesante a quien era la secretaria de la intendenta de Tabossi, Lidia Teresita Passi. Ella "negó" cualquier relación con aquel hecho.Passi, tal como indicó, el lunes 21 de septiembre realizó "su declaración de imputada". Su abogado, Marcos Rodríguez Allende, había afirmado: "Mi representada efectuó su defensa material, brindado detalles y precisiones, específicamente sobre qué es lo que hizo como secretaria, el día del hecho, que fue cuando se produjo el robo de este dinero". Ella negó en ese acto procesal, haber sido la autora del hecho."La tesorera de la municipalidad le requería que deposite ese dinero en el banco, le dio esta suma de dinero.y nunca se encontró", había mencionado el defensor de Passi, al hacerse eco de las palabras de su representada."Tomamos conocimiento de la imputación de la señora Rochi, a partir de la posición tomada por el Ministerio Publico Fiscal en la investigación penal preparatoria, posición que compartimos en un análisis global del expediente", afirmó aPara el abogado "hay cuestiones que hay que delimitar de acuerdo a la calificación legal que a cada funcionario le compete. Habíamos avizorado una responsabilidad objetiva de quien cumple o cumplía la función de tesorera en el municipio de Villa Tabossi.Entendió queEn la municipalidad de Tabossi había una caja de seguridad "y es la que hubiera debido ser utilizada por la tesorera para guardar ese dinero; es un pensamiento lógico", dejó en claro el letrado.El abogado de Passi, si bien reconoció que no leyó el expediente de imputaciónDe la misma manera, recordó que sigue la investigación para conocer "quién pudo haberse apoderado de ese dinero. Mi defendida ya efectuó su defensa material, se desligó de la imputación; entendemos que no hay elementos de que Lidia Passi haya sido la autora que se haya apoderado de ese dinero. Ella reconoce que le encomendaron la diligencia de llevar el dinero al banco, lo que no se pudo hacer, no porque ella no quiso sino por una reunión que surgió con la intendenta".Respecto del dinero dijo."La tesorera, debía haber resguardado el dinero en la caja fuerte, donde debía quedar. Yo no tenía llave ni nada de la caja fuerte. De hecho, yo le informé a la tesorera donde quedaba ese dinero, el dije que quedaba en e l armario de la intendenta., en el municipio", manifestó en, Lidia Passi.Passi afirmó que "desconoce" si este tipo de accionar "de dejar dinero en el municipio sin resguardarlo, era habitual" en esa comuna. Aunque sí afirmó que trasladaban "esa suma y mucho más al banco. Yo hacía el mandado para pagar quincenas, contratos y demás".".