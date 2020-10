Remisero fue asaltado a mano armada, aunque logró "hacer caer" al delincuente

Los hechos ocurrieron en zona de calles Los Yaros y 620, de Paraná, en la noche de ayer miércoles.



El remisero ya había sido asaltado en otras dos oportunidades. Esta vez, tomó pasaje en calles Clark y 1º de mayo. El joven, de unos 20 años, se dirigía a Los Yaros y 620. El recorrido es de "unas seis o siete cuadras", detalló a Elonce TV, el trabajador del volante que no quiso dar su nombre, por miedo a represalias.



"Me preguntó el monto a pagar, le dije 80 pesos que era la mínima, y ahí me amenazó con un arma, diciéndome que le entregara las cosas porque me estaba robando", relató el hombre.



Al ser consultado sobre "si no le había llamado la atención" las características del pasajero, afirmó: "Cuando estamos laburando por el mango en la calle, uno no se fija en el aspecto de quine sube, porque si fuera así, no haría un peso".



Al verse en esa situación tan repudiable "uno piensa en su familia; tengo dos hijos. Le di los 150 pesos que tenía de cambio porque era el primer viaje que hacía, pero me exigía más cosas y no le entregue más nada".



"Se bajó porque no le quise entregar el celular, y me siguió apuntando. Di marcha atrás con el auto y lo tumbé. En ese interín, me efectuó un tiro. Salió corriendo, lo seguí con el auto hasta un lugar donde lo conocían y se metió a esa casa. Me apedreó el auto para que me vaya", mencionó luego el remisero.



La policía actuó rápido, expresó. "Avisé a la remisera, y enseguida llamaron a la policía", dijo.



Mencionó que según le dijeron los policías, "cuando llegaron nuevamente al lugar, en la casa les abrieron la puerta y le dijeron que se lo lleven (al joven) porque los tenía cansado".



La denuncia fue efectuada en comisaría novena. Elonce.com.