Hubo diez detenidos tras requisas por disturbios en un barrio de Gualeguaychú

El conflicto parece no tener fin en la zona roja del Munilla de Gualeguaychú. Los ánimos lejos de apaciguarse, luego de una serie de hechos violentos con enfrentamientos entre un grupo denominado Catamanos, a quienes una parte del barrio pidió a la Justicia que los saque del barrio y otros grupos, recrudecieron en las últimas horas con enfrentamientos que requirieron, una vez más, de la presencia policial para disuadir a los protagonistas de escaramuzas que terminaron en la noche de ayer con el subjefe de la comisaría segunda con un golpe en el rostro. La agresión al funcionario, lesiones de consideración en la cabeza, generó la detención de dos personas. En este caso, una persona mayor de edad y una menor.Desde la Fiscalía en turno, a cargo de Martina Cedrés, se dispuso identificación de los partícipes de los disturbios y se obtuvo por parte del Juez de Garantías y Transición, Dr. Tobías Podestá, la correspondiente orden para proceder a los allanamientos y registros domiciliarios para tres viviendas del barrio en horas de la madrugada de este jueves.Finalmente, los procedimientos resultaron con la detención de diez personas mayores de edad y el secuestro de elementos utilizados para la agresión, publicóLos operativos se registraron alrededor de las 3 de la madrugada en zona de calles Goldaracena y 3 de Febrero.La causa investiga Amenazas, agresiones y lesiones. "Hay 8 detenidos y una mujer por la agresión a un policía. Además se demoró a un menor de edad 14 años que, luego de la revisión en la comisaria de Minoridad, fue entregado a su familia", enumeró la fiscal Cedrés.Con respecto a los pasos a seguir, Cedrés precisó que "se tomará indagatorias a los nueve detenidos durante mañana, y luego observaremos qué medidas de coerción se adoptan para saber si las personas violentas pueden o no volver al barrio. También se tomarán indagatorias, mediante el procedimiento de Cámara Gesell, a menores de edad que aparecen en las denuncias por ser víctimas de armas blancas".En cuanto al motivo de este nuevo enfrentamiento entre grupos de familias, la funcionaria dijo que "hay un conflicto desde hace semanas y, entiendo, que se estaba trabajando en una instancia de mediación penal entre las familias pero ese proceso no ha terminado".Cedrés manifestó su preocupación por la cuestión social en el barrio Munilla. "Esperamos que esto no pase a mayores, porque en 2014 tuvimos un homicidio en riña. Desde la ley queremos poner un límite a estos conflictos para evitar situaciones más graves", indicó"Hay un conflicto social detrás de esto y hay otros organismos estatales del Poder Ejecutivo que deberían estar presentes para canalizar esos conflictos. Desconozco si hubo presencia en el lugar y si les ofrecieron soluciones a los vecinos de la zona", cerró.