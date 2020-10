"Vivo con este calvario": El audio de mujer antes de ser asesinada por su pareja

Audio

Rosalía Romero tenía 48 años y vivía en la ciudad de Corrientes. Desde este domingo su nombre integra la triste lista de víctimas de femicidio. Su pareja la mató a puñaladas e hirió de gravedad a su hija de 17 años, a la que la salvó un policía vecino.Todo ocurrió este domingo al mediodía en el cruce de las calles Suecia y Milan, en la zona conocida como barrio Pirayuí.El fin de semana pasado, su pareja, Antonio Maidana de 62 años la asesinó a puñaladas y también hirió a su hija adolescente que se salvó porque justo, por el lugar pasaba un policía.Según el portal de noticias Policías Trabajando II, un sargento que vive justo enfrente escuchó los gritos, tomó su arma y salió a ver qué ocurría.Fue entonces que el policía encontró a la adolescente ensangrentada, a la que ayudó a salir por encima de una reja. Llevaba un bebé en brazos.Rosalía murió en el acto en tanto la adolescente, fue internada con una lesión en la espalda que alcanzó uno de sus pulmones. Otra chica que estaba en la casa junto a un bebé resultó ilesa y fue la primera que acudió hasta la puerta de entrada de la casa para pedir auxilio.Ocurrió en el barrio Pirayuí en Corrientes. En las últimas horas se conoció un audio de Whatsapp de Rosalía que le había enviado a una amiga uno días antes del femicidio.En el mensaje la mujer que cuenta que su vida era un "calvario" y que no veía la hora de que el hombre se fuera de la casa."Compra las cosas para comer y te saca en cara constantemente. Que él compró, que le mata el hambre a todos, que esto y que lo otro. No veo la hora que se mande a mudar. Hace tres años está acá, pero es come sesos", afirmó la víctima.