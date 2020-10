Murió trabajador rural: Lo hallaron "tirado en el piso revolcado por el caballo"

Con una observación preliminar del médico forense y un testigo, todo indica que la muerte de Emilio Franco, más conocido como Lito, de 74 años, fue un accidente laboral. No obstante, la Fiscalía no quiere dejar dudas sobre el caso, por lo cual dio intervención a diferentes áreas de la Policía que deberán investigar para terminar de establecer las circunstancias de la tragedia.



El hecho ocurrió en horas de la tarde del lunes en la isla El Peluquero, ubicada frente a Villa Urquiza. La principal hipótesis es que el trabajador rural se encontraba arreando el ganado arriba de una yegua cuando, por razones que se investigan, se cayó del animal y sufrió un severo golpe en la cabeza.



Quien lo encontró fue su ahijado, de 32 años, quien también se estaba desempeñando en las tareas rurales. Dijo que su padrino "estaba tirado en el piso revolcado por el caballo". El muchacho pidió auxilio y logró que trasladen al hombre hacia Villa Urquiza, desde donde luego lo derivaron al hospital San Martín de Paraná.



Se indicó que Franco presentaba un traumatismo importante en la zona izquierda del cráneo, entre otras lesiones. Por la gravedad de las heridas, el hombre falleció antes de ingresar al nosocomio de la capital provincial.



Se solicitó el examen del cuerpo por parte del médico forense, quien constató lesiones compatibles con el accidente descripto, no así con una agresión de otra persona. Si bien el hecho ocurrió en jurisdicción de la provincia de Santa Fe, ya que la isla está ubicada del otro lado del canal principal del río Paraná, intervino el fiscal de la jurisdicción entrerriana, Laureano Dato, quien pidió una serie de informes para descartar otras hipótesis en torno al fallecimiento.



Por esto, hoy trasladarán en canoa a la isla El Peluquero personal al policial de la comisaría de Villa Urquiza, de la Dirección Criminalística que harán pericias en el lugar del hecho, y de la División Homicidios para entrevistar al testigo principal y a otras personas que pudieran tener algún conocimiento del suceso, publica diario Uno.