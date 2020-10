Intentó robarle a una mujer cuando salía del cajero y huyó ante sus gritos

Personal policial investiga un intento de robo ocurrido el lunes, aproximadamente a la hora 08:00, del cual fue víctima una mujer que salía de un cajero automático ubicado por calle 25 de Mayo entre Galarza y Peatonal Rocamora, en la ciudad de Concepción del Uruguay.



La misma fue abordada por un ladrón, el cual esgrimiendo un arma de fuego, intentó sustraer dinero, lo cual no logó dado que la mujer y un acompañante se resistieron y comenzaron a gritar pidiendo ayuda, lo que puso en fuga al delincuente.



Personal policial tomó conocimiento de lo sucedido por un testigo ocasional que dio aviso, pero al llegar al lugar la víctima ya se había retirado. No obstante, se continuó con la investigación, pudiendo dar con la damnificada quien refirió lo sucedido y que no sufrió ninguna sustracción.