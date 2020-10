Habló el conductor que atropelló a la joven: "Cuando la vi, me quise morir"

Tomás Villalba, el automovilista que atropelló a la joven que era arrastrada por motochorros en el partido bonaerense de Moreno, aseguró que los delincuentes le dispararon y que cuando se cubrió "en vez de frenar, aceleré y ahí la atropellé". Villalba contó que tras atropellar a Brenda Desirée Gutiérrez, de 24 años, chocó contra un árbol y al descender del vehículo vio a la joven que yacía sobre el asfalto."Lo que ocurrió fue que los motochorros me dispararon y en vez de frenar por los nervios aceleré, los atropellé y terminé con el auto impactando contra el árbol. Mi vehículo quedó en la comisaría, ahora tienen que realizar los distintos peritajes", contó el hombre.Y siguió: "Estaba llevando a mi mamá a su trabajo. No fue como andan diciendo que yo le quise tirar el coche encima a ellos. Me cubrí de los disparos y no lo pude controlar", y agregó: "Cuando la vi ahí (a Brenda) me quería morir".En tanto, Rubén, el padre de Brenda, durante la tarde le agradeció por haber salvado a su hija."Le dije que se quedara tranquilo. El fiscal (Gabriel López) me llamó para preguntarme si iba a hacer la denuncia por el accidente y le dije que no, porque gracias a él se salvó Brenda. Tuvo mala suerte de que justo Brenda quedó abajo del coche, pero ellos la soltaron gracias a eso", contó Rubén.Además, destacó la actitud de Tomás, porque "él recibió los impactos de bala y puso en peligro también a la mamá, para tratar de salvar" a su hija"."¿Qué más puedo pedir? No puedo pedir más nada, le vine a dar las gracias y por eso vine, para charlar tranquilos y solos", finalizó el padre de Brenda.