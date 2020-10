Desapareció una costosa lancha que estaba amarrada al pontón sobre el río Paraná

Desapareció una costosa lancha que se encontraba amarrada al pontón de una guardería náutica, en la madrugada de este domingo sobre el río Paraná. Según se supo, el dueño de la embarcación denunció el extravío de la embarcación en la comisaría decimoprimera de Bajada Grande y en Prefectura Naval.El acceso a la guardería es por avenida Estrada, y según lo detallado por el titular de la lancha, la misma había sido "bajada" para ser utilizada este domingo a la mañana. De esa forma, en la noche fue dejada sobre el pontón, amarrada.El problema fue que, el dueño fue notificado que la embarcación había desaparecido del pontón sobre el río, y al ir a hacer la denuncia, supo que hubo un llamado telefónico, notificando que en la noche había sido visto -aparentemente- a la deriva, una embarcación en el medio del río, frente a Bajada Grande.Al ser notificada la Prefectura, realizó una serie de procedimientos en la madrugada, y en especial en el banco de arena, frente a los Miradores de Bajada. Sin embargo, la lancha no fue localizada.El dueño no descarta ninguna hipótesis, o bien se soltó por estar mal amarrada, lo que sería un grave descuido desde la guardería, o bien pudo haber sido robada por alguien que haya pasado en el río, y haya decidido llevársela de tiro, publicóFuentes policiales confirmaron aque recibió la denuncia al damnificado y remitió los actuados a Prefectura Naval Argentina, quienes continuaban con la investigación y el rastrillaje de la embarcación en cuestión.Por ello es que piden información y que la acerquen a la comisaría decimoprimera de Bajada Grande, a la sede de Prefectura o bien en la propia guardería náutica ubicada en avenida Estrada.Hasta este lunes, Prefectura no había anoticiado de novedad alguna sobre la embarcación.No es común que en Paraná se produzca el robo de embarcaciones, pero más allá de esto, si se llegara a haber soltado desde el pontón, se teme que, si nadie se la llevó, pueda estar encallada entre camalotes, islotes o bancos de arenas, no sin descartar que se pudo haber dañado por colisionar con elementos duros o peligrosos que pueden llegar a flotar sobre el río Paraná.