Mientras cumple condena, Yanina Lescano dio a luz a un niño

Condena

Yanina Lescano, la madrastra de Nahiara y también amiga de Nahir Galarza, dio a luz el viernes a un niño. Fue por cesárea y actualmente está internada en el Hospital San Roque, de Paraná.Según supo, de no haber complicaciones, la mujer y su hijo tendrían el alta este lunes. Ambos tienen una fuerte custodia policial. Ella solicitó estar sola en una habitación.El padre de la criatura actualmente está cumpliendo una condena en la Unidad Penal Nº 1, desde donde lo autorizaron a trasladarse y conocer a su hijo. También estuvo fuertemente custodiado.supo que el bebé pesó 3,600 kg y nació sin ninguna complicación.Cabe recordar que Lescano tiene tobillera electrónica porque está cumpliendo una condena de 16 años de prisión por la muerte de la pequeña Nahiara, de 2 años, quien falleció en febrero de 2019 a causa de las múltiples lesiones que le provocaron.No obstante, si bien cumplía la condena en la cárcel, Lescano regresó a su domicilio porque estaba embarazada. De esta manera, la Justicia le ordenó colocarse una tobillera electrónica para mayor control.Yanina Lescano no solo cobró notoriedad pública por el horrendo asesinato en el que se vio involucrada, sino por las fotos que se sacó en su celda con Nahir Galarza, la que purga una condena a perpetua por haber asesinado a tiros a su novio, Fernando Pastorizzo, en diciembre de 2017 en Gualeguaychú.La misma Nahir había calificado a Lescano como su "hermana de otra vida".Este año, el Tribunal condenó, por unanimidad, a la pena de prisión perpetua a Miguel Ángel Cristo por ser autor material y penalmente responsable del delito de Homicidio calificado por el vínculo con ensañamiento y alevosía de su hija Nahiara; mientras que declaró a Yanina Soledad Lescano, autora material y responsable del delito de Homicidio calificado por el vínculo, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, y en consecuencia la condenó a la pena de 16 años de prisión."Cristo es el autor material de las múltiples lesiones que le provocan la muerte a Nahiara; el imputado desplegó durante un período de tiempo de más 40 días un accionar positivo para ejecutar de manera crónica y sistemática actos de inusitada violencia contra la víctima utilizando elementos duros y romos, líquidos calientes, elementos redondeados e incandescentes, elementos para atarla comprimirla e inmovilizarla", aseguró el juez Gervasio Labriola durante la lectura de la sentencia.Mientras que para el caso de la madrastra de Nahiara, el Tribunal "desechó todas las manifestaciones de violencia de género y sumisión que alegó ser víctima, confirmó que no existió violencia física sobre su cuerpo porque no fueron constatadas lesiones, tampoco estuvo encerrada o privada de su libertad porque disponía de llaves para salir de la casa, ni estaba incomunicada porque eso se comprobó por las asiduas comunicaciones que mantenía personalmente y por teléfono antes, durante y después del hecho; tampoco existió violencia psicológica, verbal ni coacciones por parte de Cristo hacia Lescano porque aquellas amenazas hasta con arma de fuego que ella refirió se contradicen al no ser halladas en el domicilio; tampoco es cierto que Lescano haya recibido amenazas de parte de la familia gitana de Cristo porque de los informes de Copnaf surge que todos manifestaban vínculos amorosos frente a la niña, que de hecho vivió en un ambiente óptimo de contención durante su estadía en la casa de los abuelos paternos; tampoco se detectó la violencia económica que alegó la defensa de la imputada porque ésta tenía su documentación y tarjetas de crédito y débito"."Nahiara estaba en un avanzado estado de desnutrición, deshidratada, quemada y lastimada en cabeza y pies", comunicó y recalcó que "fue agredida muchas veces durante un tiempo prolongado".El Tribunal dispuso que Cristo continúe en la Unidad Penal de Paraná, mientras Lecano cumple la prisión domiciliaria por estar embarazada.