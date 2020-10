Impresionante choque en Paraná: Auto se incrustó debajo de camioneta estacionada

?VIVO | FUERTE ACCIDENTE EN LA MADRUGADA PARANAENSE



Por razones a establecer, un vehículo perdió el control, y chocó con una camioneta que estaba estacionada en calle Provincias Unidas. A raíz del impacto, el conductor del vehículo Fiat Palio fue trasladado al Hospital para su atención. Según testigos del siniestro, el hombre estaba en aparente estado de ebriedad. Ambos automóviles sufrieron importantes daños materiales. Publicada por Reporte 100.7 en Sábado, 10 de octubre de 2020

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió en la madrugada de este domingo en calle Provincias Unidas y Fray Mocho.Un vehículo Fiat Palio chocó con un auto que estaba estacionado, el conductor perdió el control, se cruzó de carril y el rodado se incrustó debajo de una camioneta que también estaba estacionada sobre la vereda calle Provincias Unidas. A raíz del impacto, quien iba al mando del vehículo fue trasladado al Hospital para su atención.Según testigos del siniestro, el hombre estaba en aparente estado de ebriedad, y no presentaba lesiones de gravedad por el accionar del Airbag.Ambos automóviles sufrieron importantes daños materiales. Los propietarios de la Fiat Ducato chocada aseveraron a Reporte 100.7 que quien manejaba el rodado "estaba completamente borracho" y que el test de alcoholemia le dio 1,60 gramos de alcohol por litro de sangre.Desde la Policía confirmaron aque personal de Comisaria Tercera intervino en el hecho a las 1.40 de este domingo.Un hombre de 60 años de edad que ocasionó el siniestro dio cuenta de que "circulaba en su vehículo particular marca Fiat, modelo Palio Weekend, color gris por calle Provincias Unidas hacia el cardinal oeste, donde colisionó un Renault Sandero color negro. Perdió el control y colisionó finalmente con una camioneta marca Ducato, color blanca, la cual se encontraba estacionada sobre la vereda del frente", precisaron desde la fuerza de seguridad.En el lugar no hubo lesionados, solo daños materiales y se hizo presente personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Paraná para realizar las pericias correspondientes, como así también el control de alcoholemia, que dio resultado positivo de alcohol en sangre.El Palio no pudo ser retirado por la grúa ya que se encontraba incrustado sobre la camioneta.