Hallaron el cadáver de una joven y se investiga un nuevo femicidio en Jujuy

Una joven fue encontrada asesinada en un descampado a la vera de la ruta nacional 66, cerca del ingreso sur a la ciudad de San Salvador de Jujuy, y se investigaba si se trata de una adolescente de 17 años desaparecida desde anoche, informaron fuentes judiciales.



De confirmarse que se trata de un femicidio, sería el quinto crimen de una mujer ocurrido en poco más de treinta días en Jujuy.



El hallazgo del cuerpo se produjo alrededor de las 15.30hs de este sábado tras un llamado a la Policía por parte de una persona que se trasladaba en moto por el lugar, ubicado cerca de la colectora de la ruta nacional 66, a poco más de dos kilómetros del acceso sur al microcentro de la capital provincial.



El cadáver fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la correspondiente autopsia, según indicó a la prensa el fiscal Diego Cussel, de la Unidad Especializada en Delitos Graves Contra las Personas y Femicidios, quien se hizo presente en el lugar.



Cussel confirmó que la muerte de la joven se dio en medio de un "hecho violento", aunque no dio mayores detalles de lo ocurrido, mientras personal de criminalística trabajaba en el lugar.



Si bien hasta el momento no se cuenta con información oficial sobre la identidad de la víctima, a la zona llegaron familiares de una adolescente de 17 años llamada Alejandra Álvarez, domiciliada en el barrio Alto Comedero y que se encuentra desaparecida desde ayer.



La familia indicó que no saben de la menor de edad desde anoche, cuando salió en búsqueda de su hermano, y contaron que tiene un bebe de casi un año.



Además, los familiares se encontraban esta tarde haciendo la respectiva denuncia por la desaparición, aunque por redes sociales ya habían empezado a realizar publicaciones para dar con su paradero.