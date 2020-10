Un accidente ocurrió este sábado en avenida Larramendi Medina de Paraná.



Según informó personal de Comisaría Quinta, un móvil policial de la División Seguridad Urbana y Bancaria circulaba por Avenida Larramendi, por el carril Norte hacia el Oeste, a metros de llegar a calle Anacleto Medina es colisionado en la parte trasera por un vehículo particular marca Fiat, modelo Uno.



El conductor del vehículo es un joven de 19 años manifestó que al querer frenar no le anduvieron los frenos y chocó. A raíz del impacto no hubo lesionados, solo daños materiales.