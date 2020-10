Un policía herido y otros dos detenidos, tras nuevos disturbios en Villa 351

Luego de los violentos indecentes que ocurrieron este jueves en la Villa 351, donde un adolescente de 15 años recibió un disparo y posteriormente detuvieron a tres sujetos que podrían ser los autores del hecho, este viernes hubo otro episodio de violencia.Horas más tardes de los incidentes ocurridos este jueves por la noche, donde un menor resultó baleado "un policía recibió un golpe con una botella, mientras custodiaba una vivienda que habían intentado incendiar.", indicó el jefe de la Comisaría Sexta, Díaz, a"La detención de este mediodía refiere a las amenazas, supuestos disparos y agresiones con piedras y botellas", indicó Díaz.En este sentido resaltó que "tratamos de asistir y llevar la calma a los vecinos, pero no hay mucho interés de las partes en solucionar la problemática""En todo barrio conflictivo hay personas de buen vivir y por temor no se interiorizan en la situación", resaltó Díaz.En cuanto a una posible solución del problema, dijo que "no vemos la posibilidad de que puedan convivir de una buena manera. Lamentablemente estas personas están acostumbradas a esta forma de vida y es difícil calmar las aguas".