Crimen en el Parque Nuevo: Las sospechas de la madre de Lemos

El cuerpo sin vida de José Armando Lemos, a quien apodaban "Chengo", fue hallado el martes en una zona de matorrales del Parque Nuevo de la ciudad de Paraná. Para los investigadores no caben dudas de que se trató de un homicidio., de, que "cuando yo estuve enferma él estuvo conmigo, fue el único de mis hijos que estuvo conmigo. Él me decía que me quería. Sobrevivía haciendo changas, cuidaba autos a veces. Era muy bueno"."No tenía ningún enemigo, todos lo querían. Habían tenido algunos problemas con un hermano pero normal, como puede pasar en cualquier familia, discusiones pero al rato estaban bien de nuevo. Ese hermano nuestro había tenido problemas con la Justicia, había cumplido una condena. Él vive con nosotros", señaló el hermano de "Chengo".Su madre, agregó que "yo le decía que no se meta con otros, que no ande tomando. Él me decía que no le gustaba ir a robar ni estar preso. No tomaba mucho porque le daba epilepsia".Comentó que "mi otro hijo, el que solía pelearse con Chengo, tiene hijastros grandes, pero no están con él. Ellos le tenían bronca, envidia a mi hijo muerto. No sé por qué. No hablo con ellos, viven en otro lado. Esa era la única bronca que tenían con él, creo que todo puede venir de ese lado"."La madre de esos chicos me decían a mí que no me meta con ella porque no sabía lo que me iba a pasar, que ella tenía muchos hijos. Eso a mí me dejó mal, me hace sospechar", agregó.Todavía la morgue no les entregó el cuerpo de su hijo, pero les confirmaron que lo llevarán al cementerio para que allí puedan hacer el velorio."A él lo quería mucho la gente, era muy bueno, por todos lados le tenían aprecio", finalizó.