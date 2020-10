Conflictos en Villa 351: Incendios, disparos y piedrazos a dotación de bomberos

Volvieron los enfrentamientos en el interior de la Villa 351.Al ser alertados de la situación, intervino bomberos zapadores del Barrio San Agustín, pero no lograron ingresar al interior de la Villa para sofocar el incendio, ya que los vecinos destrozaron, a piedrazos, el camión autobomba."Dos personas veníamos en la dotación y los vecinos nos recibieron con un cascote, que rompió el parabrisas y le pegó en el pecho al chofer. No pudimos ingresar", expresó aun bombero."El chofer no tuvo una herida, va a ser atendido por los médicos, pero no fue grave", indicó.En el lugar trabaja personal de Comisaria Sexta para establecer lo sucedido con el herido de bala y buscar los responsables del conflicto.