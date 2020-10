Tragedia del Colegio Ecos: Prisión condicional para el chofer del colectivo

El chofer del micro que transportaba a docentes y alumnos del Colegio Ecos, que hace 14 años chocó contra un camión en el norte de Santa Fe, lo que causó la muerte de una profesora y nueve estudiantes, fue condenado por la Justicia de Santa Fe a una pena de tres años de prisión condicional por "homicidio culposo múltiple".



Se trata de Oscar Eduardo Atamañuk, quien el 8 de octubre de 2006 conducía el micro de la empresa Godoy que chocó contra un camión en el kilómetro 689 de la ruta nacional 11, en jurisdicción de la localidad de Margarita, cuando la delegación volvía de realizar tareas solidarias en la provincia de Chaco.



El tribunal Pluripersonal del Colegio de Jueces de la Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción de Vera condenó a Atamañuk como "autor responsable" del delito de "homicidio culposo múltiple (artículos 84, 26, 40 y 41 del Código Penal) a sufrir la pena de tres años de prisión en ejecución condicional y cinco años de inhabilitación de conducir vehículos".



El fallo fue firmado por los jueces Eduardo Bernacchia, Carlos Renna y Jorge Andrés, quienes entendieron que el chofer no causó la muerte de manera intencional pero que tuvo una "conducta imprudente" y que cometió "la infracción al deber de cuidado al invadir el carril contrario".



La causa judicial tuvo una larga trayectoria en toda clase de instancias, y, de hecho, el año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había ordenado reabrir las actuaciones tras una apelación del fiscal de Estado de Santa Fe, Carlos Steigmayer, lo que evitó su prescripción.



En primer término, en 2009 Atamañuk fue absuelto por el juez Jorge Galbucera pero la Cámara de Apelaciones de Vera anuló el fallo luego de una presentación del fiscal.



Luego, fue condenado en 2011 por Virgilio Palud, juez penal de Reconquista, a una pena de tres años de prisión en suspenso, pero el fallo fue anulado por la Cámara de Penal de Rafaela luego de un error que llamó mucho la atención: el magistrado no le tomó declaración indagatoria al acusado.



Ya en 2013, el juez Jorge Fernández había condenado al chofer a dos años y medio de prisión por "homicidio culposo" y "lesiones culposas".



El 8 de octubre de 2006 los estudiantes y docentes del Colegio Ecos, del barrio porteño de Villa Crespo, volvían de realizar acciones solidarias en Quitilipi, Chaco, cuando el micro que los transportaba chocó de frente contra un camión, causando la muerte de nueve alumnos, una docente, y el chofer del camión y su acompañante.



El camionero Ángel Soto conducía totalmente alcoholizado, a tal punto que los exámenes arrojaron un nivel de 1,65 gramos de alcohol por litro de sangre.



Hace cuatro años, Atamañuk declaró ante una consulta de la prensa que él sabía que no tuvo la culpa: "La verdad es que un tipo borracho salió a la ruta y nos chocó a nosotros. El destino coincidió con nosotros. Yo hice todo lo posible para esquivarlo, no pude, por eso soy el peor de todos. Si mi maniobra hubiera salido bien, hoy sería el mejor de todos", afirmó en 2016.



En el accidente murieron Julieta Posilovich, Daniela Carla D'Agostino, Julieta Giataganellis, Delfina Goldaracena, Julieta Hartman, Nicolás Kohen, Benjamin Bravo De La Sena, Lucas Ezequiel Levin, Federico Ecker y Mariana Boye.



También fallecieron el camionero Soto y su acompañante Hugo Fabian Albrecht, y hubo 38 heridos. (Télam)