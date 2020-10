Violó a su expareja y cometió otros 6 delitos: Acordó menos de 7 años de prisión

En un juicio abreviado, un joven de 28 añosEl juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Rafael Cotorruelo, homologó el martes el acuerdo que le presentaron los fiscales Gilberto Robledo y Leandro Dato, de la jurisdicción de Diamante y Paraná respectivamente, y la defensora publica, Lucrecia Sabella.Se trató de los delitos de Abuso sexual con acceso carnal, primer hecho; Amenazas calificadas y Desobediencia judicial, segundo hecho, Amenazas, tercer hecho; suscitados en el contexto de una situación de violencia de género; y los delitos de Encubrimiento, cuarto hecho; Robo en grado de tentativa, quinto hecho; Amenazas, sexto hecho; y Daño, séptimo hecho, en concurso real en carácter de autor.En el primer legajo, que comprendió cuatro causas, se le atribuyó que el 8 de septiembre de 2019, a las 17,que aún no fue hallada, y "le manifestó que si no era de él, no sería de nadie. A continuación".El segundo hecho ocurrió el 31 de octubre de 2019, a las 15.30, y la víctima volvió a ser su ex pareja. El imputado llegó a la casa de aquella "exhibiendo una cuchilla en una de sus manos, manifestándole que si no era de él, no sería de nadie, incumpliendo además con este accionar las medidas de restricción que le fueran impuestas por la jueza de Garantías Nº 1, Marina Barbagelata, el 24 de septiembre de 2019 por el término de noventa días, y que fuera notificado fehacientemente en sede de esta Unidad Fiscal en idéntica fecha".El tercer hecho sucedió el 27 de diciembre de 2019, cuando sin poder precisar horarios exactos, MRA realizó mediante el uso de la red social Facebook "mensajes de texto de carácter amedrentantes (sic)" dirigidos al hermano de su ex pareja. Textualmente le manifestó "Euuuu a decile a tu hermanita q la, Voy a matar a ella y a el gato. Q de duerme en mi cama sabes', 'A y al q salte lo mayo. También savee'; y 'A y que olvide q va a vivir. Tranquila se acabonla pazzz (sic)".En los tres legajos, que se sustanciaron en la Unidad Fiscal de Diamante por los delitos de Encubrimiento, Robo en grado de tentativa, Amenazas y Daño en concurso real, en calidad de autor, se le atribuyó un primer hecho consistente en que "tras la comisión de un delito ejecutado por otro, del cual no ha participado, haber adquirido, recibido u ocultado" dos maquinarias que fueron sustraídas al Club Atlético Social y Deportivo Strobel. El segundo y tercer hecho consistieron en "haber intentado sustraer diversos elementos" de una casa a la que ingresó "forzando una ventana".El tercero ocurrió cuando era trasladado a Jefatura Departamental Diamante por su aprehensión por el hecho anterior. En esas circunstancias realizó expresiones "amenazante e intimidatorias" contra un cabo 1º al que le dijo: "Yo a vos te conozco, sos M, te voy a prender fuego la casa y el auto, yo ando vendiendo droga con Claudio y cruzo siempre armado por la Comisaría en la camioneta y cuando te vea te voy a agarrar de civil, te voy a pegar". El cuarto hecho consistió en "prácticamente" haber destruido la puerta de ingreso de aluminio de una casa con una patada.