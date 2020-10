Robaron la moto a un cadete: "Es mi herramienta de trabajo y pagaría rescate"

Malvivientes ingresaron al garaje de una vivienda de barrio San Agustín de Paraná y se llevaron una motocicleta Motomel Blitz 110cc (patente A111JAH). El damnificado, a través de Elonce, resaltó que el rodado es su herramienta de trabajo y aseguró que está dispuesto a pagar rescate por éste.



"A la moto la necesito porque soy cadete y es mi herramienta de trabajo. Además, la estoy pagando, y si no tengo la moto, tampoco puedo hacer plata para pagarla", explicó Matías Franco en comunicación con Elonce.



La robaron entre las 7 y 8hs de la mañana del martes, del garaje de la vivienda ubicada sobre calle Las calandrias 2243. "Me olvide ponerle el candado porque llegue cansado de trabajar y ahí aprovecharon y se la llevaron", indicó el joven de 25 años.



El rodado no tiene las cachas de los laterales y la documentación se encontraba guardada en la baulera.



"Estoy dispuesto a pagar rescate por la moto, porque realmente la necesito", indicó el joven al dar cuenta de su "bronca e impotencia" tras el robo. (Elonce)