Conductora intentó esquivar un carpincho y despisto e en la Ruta 127. El accidente ocurrió Ruta Nacional 127, a la altura del kilómetro 225, cerca de Federal. El vehículo Wolsvagen Vento era conducido por una mujer que, afortunadamente no sufrió lesiones.



El vehículo era conducido por una mujer de 56 años de edad, con domicilio en Villa Urquiza, Departamento Paraná, quien estaba acompañada por un hombre mayor de edad.



De acuerdo a lo informado a un medio local el despiste se produjo cuando la mujer esquivó un carpincho que se cruzó sobre la cinta asfáltica.

Se hizo presente también personal de Bomberos Voluntarios Federal. No hubo lesionados pero el automóvil no pudo seguir circulando por desperfectos mecánicos.



(Realidad regional)