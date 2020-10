Impresionante choque entre dos autos en una esquina de Paraná

Un accidente ocurrió en la intersección de las calles Blas Parera y El Trébol de Paraná. Un Volkswagen Voyage impactó contra Chevrolet Aveo, y recorrió varios metros hasta que consiguió frenar.El accidentes se produjo entre dos vehículos; un Volkswagen Voyage que circulaba por calle Blas Parera en sentido norte, colisionó con el Chevrolet que transitaba por calle El Trébol.El Volkswagen Voyage chocó en el lateral tarsero al Chevrolet, ocasionándole, abolladuras y pérdidas en el tubo de gas. Además producto del impacto, al Aveo se le activaron airbags. Afortunadamente no hubo heridos.Al lugar del hecho tuvo que asistir Bomberos Voluntarios para solucionar el problema del gas y evitar que la perdida continúe.Según informó uno de los ocupantes del Chevrolet Aveo, a"el conductor del Voyage venía muy rápido y mi papá tuvo que acelerar para evitar que el impacto fuera peor".En este sentido dijo que "el conductor del Volkswagen no tenía papeles, ni carnet de conducir"Por su parte el conductor del Volkswagen Voyage explicó que "venía a 70 kilmetros por hora, el auto se me atravesó y no llegue a verlo".