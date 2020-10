Homicidio en Paraná: Buscan establecer quién vio por última vez a la víctima

Policiales Investigan la aparición de un cuerpo en el Parque Nuevo de Paraná

El cuerpo sin vida de José Armando Lemos, a quien apodaban "Chengo", fue hallado este martes en una zona de matorrales del Parque Nuevo de la ciudad de Paraná. Para los investigadores no caben dudas que se trató de un cruento homicidio.El cuerpo de Lemos presentaba visibles lesiones, sobre todo un golpe en el cráneo que sería el que le causó la muerte, según la observación del médico policial, Luciano Castaldo. Aparentemente podría haber sufrido heridas de arma blanca, pero esto se confirmará con la autopsia que hará el médico forense, quien establecerá la causa de la muerte y también la hora aproximada.Lemos residía en una casa del barrio Los Hornos, lindante al Mosconi, es decir no muy lejos de donde fue encontrado sin vida. Vivía junto a su madre y un hermano, y subsistía diariamente de lo que reciclaba. "Era muy conocido en el barrio, hacía changas y no se metía con nadie, era buenísimo", habían indicado vecinos.Los investigadores están abocados a poder reconstruir los pasos que dio hasta su muerte y con quién se encontró. "Se están recabando comentarios y tomando entrevistas a quienes podrían haberlo visto por última vez", explicó ael subdirector de Investigaciones, Ángel Ricle.En la jornada de hoy, algunos con conocimiento de hechos relevantes para aportar a la causa podrían ser llevados a declarar como testigos a la Fiscalía para entrevistas con Ballesteros, para apuntalar algún sospechoso."El hermano reconoció el cuerpo y fue citado a declarar, para saber cuándo fue la última vez que lo vio", había expresado adirector de Investigaciones, Fabio Jurajuría.Además, se buscan videos de cámaras de seguridad en las inmediaciones de Larramendi y en el posible recorrido desde su casa. Se pudo saber que Lemos había salido por la mañana de su casa, varias personas mencionaron haberlo visto ayer en distintos lugares y horarios.También se indaga si mantenía algún conflicto con alguna persona en particular, pero no ha surgido nada concreto, más allá de los roces cotidianos de la vida en la calle y en el barrio.